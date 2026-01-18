駁「美積電」說法 經濟部：台積電仍是TaiwanSMC、2036年先進製程台灣占80%





網傳台積電加大美國投資會變美積電，經濟部澄清，台積電佈局全球仍是 TaiwanSMC，而且先進製程領先全球，到2036年的佔比台灣80%，美國佔比20%。

經濟部指出，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國、設廠，美國記憶體大廠美光到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。

經濟部說，而台積電的全球研發中心也設在竹科外，近期台積電董事長魏哲家先生也向大家再次強調「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣」。

