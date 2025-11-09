即時中心／梁博超報導

副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，被視為外交重大突破。然而網路上卻迅速出現假訊息，稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」。對此，駐歐盟大使謝志偉昨（9）日晚間貼出與當地維安的合照，「看看這張照片，各種謠言請閉嘴」！

副總統蕭美琴7日在外長林佳龍的陪同下現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，被視為外交重大突破。

但卻有網友宣稱，「法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」對此，總統府發言人郭雅慧駁斥為假訊息，並強調總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。

而駐歐盟大使謝志偉也在昨晚於臉書貼出與當地維安的合照，「看看這張照片，各種謠言請閉嘴」！他指出，在拍的時候還跟維安說有可能放到社群媒體，「結果每個都笑說『好啊』，旁邊這位還跟我一起竪起大姆指。」

謝志偉提到，由於前後警車開道等維安動作都是公開的，放此照片無礙默契。但為何會有這樣的維安？他直言「中國要怪自己」，因為去年中國派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人，是公認的野蠻行為。因此，這次歐洲國家以「文明動作」預防「野蠻行為」。

謝志偉強調，這無關政治、有關價值，還要問「人哪裡找的，制服哪裡租的」嗎？「你們想汚衊台灣人的堅靱，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？！」

原文出處：快新聞／駁「花80億歐元買蕭美琴演講」假訊息 謝志偉曬維安照：謠言請閉嘴

