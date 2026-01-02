駁「調虎離山」！「雨刷」3000萬交保走密道？ 橋院：按慣常程序處理

〔記者蔡清華／高雄報導〕綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉洗錢225億元偵結起訴，案件移審橋頭地院後，法官諭知3000萬交保及電子監控，雨刷在4小時內火速籌到保金，並遭院外守候的媒體懷疑院方「調虎離山」，安排雨刷走密道躲過媒體拍攝，橋頭地院澄清，都是按慣常程序及流程處理，並沒有所謂「調虎離山」的情事。

曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，去年12月30日移審橋頭地方法院，法官諭知3000萬元交保，限制住居、出境、出海、電子監控，家屬花約4個小時籌足3000萬元，經安裝電子腳環等手續後獲釋，橋檢隔日認有羈押之原因及必要性提出抗告。由於交保當日多數守候橋院外的媒體堵錯門，質疑院方刻意安排蔡走密道躲媒體拍攝。

橋頭地院表示，蔡政宜辦理交保下班時間一律只開放「南側門」供進出，此為橋院一直以來固定作法，蔡政宜在當晚8點15分左右完成交保及裝設科技監控設備之所有手續後，法警同仁也是按照慣例，引導被告蔡政宜從「南側門」離開。

院方指出，當天負責辦保的同仁在晚上接近8點時有從對講機接到記者先進提問，但當時該名同仁正在處理另案，請記者約10分鐘後再聯繫，且因當時被告蔡政宜尚未完成全部手續，故並未透過對講機提到被告蔡政宜要離開的事情，值班同仁均沒有向任何記者，提到蔡政宜會從哪一個門離開，對蔡政宜的辦保、安裝科控設備、引導蔡政宜從「南側門」離開，都是按慣常程序及流程處理，並沒有所謂「調虎離山」的情事。

