駁「3張門票」促成鄭習會 鄭麗文寄律師函要求下架報導道歉

國民黨主席鄭麗文。

《自由時報》日前報導指出，國民黨主席鄭麗文會面中國總書記習近平，須先取得「3張門票」，包含擋下軍購、擋下歧視中國配偶相關立法、及堅定走向統一為目標，對此，鄭麗文今（10日）主持中常會時駁斥，稱報導「通篇瞎編虛構」，同時已請文傳會主委吳宗憲發律師函，要求媒體道歉、下架報導。

鄭麗文今（10日）主持中常會時表示，該報導通篇瞎編虛構，並指兩岸共同願望就是和平、和解，鄭還稱：「我們不需要有任何的條件，不需要有任何的自我矮化。因為『九二共識、反對台獨』就是最堅實的政治基礎」，強調沒有額外的條件。

鄭麗文批，如此沒有新聞道德底線，已請文傳會主委、國民黨立委吳宗憲正式發律師函，要求澄清、保留法律追訴權；鄭麗文也指出，國民黨兩位副主席到中國與「宋主任」（中共中央台灣工作辦公室主任、國務院台灣事務辦公室主任宋濤）見面時，民進黨還沒提國防特別預算，鄭為此質疑「哪來的條件說？」

而在中常會後，吳宗憲受訪指出，憲法雖保障媒體言論自由，但媒體不該造謠，他認為，這些媒體都是名門正派，應善盡查證義務及責任，因此日前已寄出律師函，要求《自由時報》道歉並下架，不過截稿前，該文仍未下架，另外面對媒體追問「鄭習會」是否會在農曆年前，吳宗憲否認，表示目前完未有這樣的規劃，並表示，歷任黨主席從來沒有一位拿任何條件向對岸交換任何事。





