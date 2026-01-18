駁「300萬賣議員位」 趙怡翔轟低級造謠：造謠、轉傳都要告！

〔記者陳昀／台北報導〕國安會副秘書長趙怡翔去年9月接任，當時他辭去台北市議員並交棒給辦公室執行長劉品妡。對於近日網路社群流傳，劉支付300萬鉅額換取趙的讓位與支持，趙怡翔今主動在臉書發文駁斥，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，無論是認知作戰或政治鬥爭，他將提出法律告訴，轉傳也比照辦理。

趙怡翔表示，他因為工作屬性，在許多議題上不適合站在最前線，若非必要他都盡量不評論，但近日有人在民進黨地方群組轉貼文章，謊稱他的前議會辦公室執行長劉品妡，支付他鉅額款項，換取讓位與支持，這些謠言在不同的社群出現，令人憤怒又難過。

趙怡翔指出，地方初選前，各類造謠或為難免，但這類指控已經超出合理競爭範圍，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，他會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照，「我不會接受對我的人格污衊，更不會接受對品妡的抹黑」，任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

趙怡翔說明，劉品妡當時加入團隊，是他透過民進黨青年外交培力營，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。在他轉職離開台北市議會後，時常對品妡感到歉意，因為他的工作屬性及對黨內初選機制的尊重，導致無法幫助她站台、掃市場或做出其他表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

趙怡翔說，如今，社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，他都會透過法律途徑來處理，相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。

