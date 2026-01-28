駁2％說 藍揭總預算可動用9成2

行政院長卓榮泰28日出席「極端氣候下國土規劃挑戰研討會」時，呼籲朝野能在年前展開對話，年後回到立法院會審查預算。（劉宗龍攝）

藍白立法院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行動支，民進黨卻堅決反對，批評藍白只放行2％預算，立法院長韓國瑜28日召集協商。國民黨團總召傅崐萁端出數據，強調立法院預算中心已算出整體總預算實際可動用高達92.5％，「民進黨一直講2％，到底哪裡來的說法？」韓國瑜裁示，請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目提供各黨團參考，擇期再協商。

藍白立法院日前於立院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行動支，逕付二讀，但由於綠營反對，並稱藍白只放行2％預算，因此本案仍在冷凍期，下會期才能處理。

韓國瑜昨召集協商，傅崐萁指出，總預算要依法編列才能依法審查，總統公告的法律，行政院長卓榮泰可以不編預算，是誰不守法？民眾黨團副總召張啟楷則特別點出，現在民進黨擋的是防洪治水、是TPASS的錢。

而根據立法院預算中心整理的「115年度總預算案實際影響比率狀況表」顯示，此次受影響的總預算項目，涵蓋外交部、運動部、環境部、數位發展部、僑務委員會，以及災害準備金、第二預備金等。不過，延續性、經常性預算即使未審也可先支用，且若扣除本次新興計畫同意先行動支案718億元，整體預算影響數減為2274億元（占7.5％），意即115年度總預算案歲出可先行動支金額增加為2兆8076億元（92.5％）。

不過，民進黨團總召柯建銘昨仍堅稱藍白滿口笑話，總預算要過就全部過，而非挑三揀四；卓榮泰出席「極端氣候下國土規劃挑戰研討會」時也呼籲，朝野能在年前展開對話，年後回到立法院會審查預算。

據悉，這次的新興計畫先行動支案並非首例，民國99年1月12日，立法院召開朝野協商達成「99年度振興經濟擴大公共建設特別預算案得準用預算法第54條之規定先行動支」共識，並經院會同意動支。

此外，立院審議90年度中央政府總預算案關於勞工委員會主管就業安定基金預算案，三讀通過「准於本院下會期開議前，先行動支90年度就業安定基金預算之十分之一內，…其餘均須經本院審議通過後始得動支」，均為立法院主動同意預算先行動支的議事先例。