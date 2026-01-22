駁AI泡沫論 黃仁勳：誤判情勢

輝達執行長黃仁勳廿一日對人工智慧（ＡＩ）支出難以為繼的質疑提出反駁，他認為，高昂資本支出並非金融泡沫徵兆，而是「人類史上最大規模基礎建設」的證明。

在達沃斯和世界經濟論壇共同主席、貝萊德執行長芬克對談時，黃仁勳認為，「泡沫」一詞誤判情勢。有人會說超大型雲端業者與企業投入龐大資金難以為繼，但他說，「投資金額龐大，是因為我們必須先為其上所有的ＡＩ應用層，建構必要基礎建設」。

黃仁勳以食物做比喻，他將ＡＩ產業描述為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，輝達晶片是食譜中關鍵的硬核部分。他說，最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。目前的支出浪潮集中在底層，也就是能源和晶片，創造的是實體資產，而非投機性泡沫。

廣告 廣告

他表示，這絕非泡沫，而是一個正從根基建起的新興產業，「有數兆美元的基礎建設正待開發」，目前全球「僅投入幾千億美元而已」。

他強調實體基礎設施的投資。輝達和台積電均擴大產能，美光等記憶體大廠也承諾在美國投資二億美元，ＳＫ海力士亦展現強烈擴張雄心。

他表示，最頂層應用已成為價值創造中成長最快、且最關鍵的來源。他說，隨著基礎模型趨於穩定，商業應用將釋放出更廣泛經濟潛能。

創投趨勢也印證黃仁勳的觀點。他指出，二○二五年對「原生ＡＩ」新創公司投資創下歷史新高，特別是醫療保健、金融服務和製造業領域。

為了證明市場是由真實需求而非投機所驅動，黃仁勳針對泡沫論提出一項實際的「測試」：從輝達ＧＰＵ晶片價格觀察算力租賃市場表現。

黃仁勳說：「現在如果想租用輝達ＧＰＵ，簡直難如登天；算力租賃現貨價格持續攀升，不只是最新一代，連前兩代ＧＰＵ也是如此。」從這種稀缺情況看來，成熟企業也在調整研發預算，像禮來藥廠正將資金從傳統實驗室轉向ＡＩ超級運算。

芬克認為，目前的支出水準可能還不足以擴大全球經濟規模。黃仁勳深有同感，他說，這個產業還需要更多土地、電力、貿易、規模以及勞動力。

黃仁勳指出，過去廿到卅年間，美國在許多方面流失勞動力，「但目前實力依然非常強勁」，歐洲則有「絕佳的切入機會」。他提到，二○二五年是創投史上投資規模最大的一年，全球有一千億美元資金投入，且絕大多數集中在原生ＡＩ企業。

【看原文連結】

更多udn報導

金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸

凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒

Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅

車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光