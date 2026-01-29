駁H200運抵大陸 黃仁勳：結果樂觀

輝達執行長黃仁勳（左）29日入境後，面對大批粉絲接機，貼心地發送養樂多、洪瑞珍三明治。（杜宜諳攝）

輝達創辦人暨執行長黃仁勳在結束大陸行程後，29日下午再度抵台，針對外界盛傳輝達H200已經獲得大陸政府許可，甚至已經運抵，黃仁勳駁斥是假新聞，強調目前還在最後定案階段，但對結果相當樂觀，談到將落腳在北士科的總部，黃仁勳表示，最終設計還未公布，但會更漂亮。

黃仁勳在入境後，面對大批粉絲接機，不但發送養樂多、洪瑞珍三明治，對粉絲拿著《黃仁勳傳》、桌球拍、棒球要求簽名，黃仁勳也來者不拒，但強調簽名的東西不能拿去轉賣。

廣告 廣告

此次來台的行程，黃仁勳表示大約會停留4天，首先會去剪頭髮，因為長達1個月的旅途，頭髮已太長，接著就是去拜訪台積電創辦人張忠謀，此次也會與台積電總裁魏哲家見面，現在最期待的就是30日與台灣的員工共度尾牙。

談到AI的布局，黃仁勳澄清關於H200已運抵大陸的假新聞，重申目前仍待官方最後決定且尚未收到訂單，未來將優先考慮已下訂的客戶，但目前的供應量可以滿足所有客戶，如H200獲得批准，會跟台積電合作規畫產能，並盡快交貨。

至於外界認為，台積電未來在美國將有40％的產能，對台灣來說是產業外移，黃仁勳則糾正，不是移轉而是增加，因為還有大部分的產能還是留在台灣，且製造晶片所需的電力將遠超台灣的能源供應，這對台積電是好事，對美國則是增加韌性，是雙贏的局面。

輝達在去年宣布將斥資50億美元投資英特爾，持股超過4％，黃仁勳表示，目前正在跟英特爾合作開發客製化的x86處理器，英特爾也採用輝達的NVLink Fusion架構用於他們的CPU，2個計畫都與x86 CPU相關，其代工策略始終保持開放心態並評估每一家晶圓廠，然而台積電還是世界上最好的。

台北市長蔣萬安昨被問及何時會與黃仁勳會面時表示，北市府都還是持續跟輝達保持聯繫，要看黃仁勳這段期間的行程安排，至於市府和輝達簽約行政程序已準備好，預計會在農曆過年前針對輝達總部「星艦3.0」落腳北士科案完成簽約。