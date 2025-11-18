駐中使館發布安全對策 日本政府：基於對政治局勢全面評估

在日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)有關台灣的言論引發一場外交紛爭之際，日本警告在中國的公民注意週遭環境，並避免前往人群密集處。日本政府發言人木原稔(Minoru Kihara)今天(18日)表示，日方是基於全面評估發出建議。

在這場不斷升級的爭端中，北京已建議中國公民避免前往日本旅遊。

日本駐中國大使館17日在網頁上，向中國境內的日本公民發布「安全對策」，表示在中國的日本公民要注意周圍環境，儘可能避開人潮密集的公共場所、或可能被認為是許多日本人會出入的場所。

日本內閣官房長官木原稔今天表示，這類建議是「基於對政治局勢的全面評估所發布的，包括相關國家或地區的安全情勢、以及社會狀況」。

高市首相的「台灣有事」說，引發了中國與日本的這場外交爭端。她暗示如果台灣遭到攻擊，東京可能會採取軍事干預。(編輯:王志心)