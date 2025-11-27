駐加拿大代表處舉行「台灣之夜」 深化台加關係

（中央社記者胡玉立多倫多26日專電）駐加拿大代表處昨晚舉行年度盛會「台灣之夜」，數十位加國國會議員、聯邦政府官員、15國近30位外交官與會，難得同時在加拿大訪問的外交部政務次長陳明祺、經濟部政務次長江文若也受邀出席，近400位賓客共襄盛舉。

「台灣之夜」昨晚在加拿大國會宴會廳（Sir John A Macdonald Building）舉行，過去一週在渥太華進行一連串拓展台加關係活動的台灣政府官員和台僑商界人士，在這個強調文化交流的大型溫馨場合，與加國友人「大會師」。

加台國會議員友好協會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）、共同主席加拿大參議員麥唐納（Michael MacDonald）及各主要政黨代表上台致詞，同聲肯定台灣是加拿大不可或缺的夥伴，明確傳達「支持台灣，就是支持民主」的訊息，期盼未來持續深化台加雙邊關係。

駐加代表曾厚仁在致詞中感謝各界友人對台灣的大力支持；他指出，時值年末，與大家相聚備感溫馨，展望未來，期盼台加各領域合作邁向更全面、更長遠、更具韌性的夥伴關係。

包括北美洲台灣商會聯合總會、華碩電腦、中華航空、長榮航空、保瑞藥業、李長榮化工、北陸能源（NPI）及奈捷生技等廠商，均在「台灣之夜」現場設置攤位。曾厚仁夫婦帶領嘉賓逐一參觀各參展攤位，凸顯台灣不僅是值得信賴的民主夥伴，而且商機無限。

今年「台灣之夜」活動特別邀請正在加拿大訪問的台南「十鼓擊樂團」開場演出，震撼鼓聲與充滿節奏張力的原創樂曲，一舉點燃全場氣氛，充分展現台灣文化魅力。

為凸顯台灣特色，駐加代表處還特別準備噶瑪蘭威士忌及珍珠奶茶，接待與會者；當晚每位貴賓均獲贈台商在加拿大設廠種植的蘭花，現場花團錦簇、熱鬧非凡。（編輯：陳慧萍）1141127