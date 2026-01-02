駐南非代表廖文哲 (圖)

其他人也在看
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
中共顏面掃地又爆氣！禁止入境中國卻能來台灣 邀石平訪台關鍵推手是他
日本維新會中國裔參議員石平宣布，宣布將訪台，石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部被問及相關問題，爆氣嗆提問記者。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，石平訪台其實是他們邀請的，中共試圖以強硬手段打壓異己，最終「石頭砸了自己的腳」。
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參
中共明年恐犯台？賴清德喊今年非常關鍵：須做最壞打算、最好準備
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導總統賴清德去（2025）年底宣布在8年內投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。針對解放軍是否有意在明年犯台，賴總統今（1）日發表元旦文告後受訪時重申，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」（the Four Pillars of Peace action plan），強化國防、經濟韌性、與民主國家並肩，只要中國願意正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴的前提下，「我們很樂意跟中國交流合作」。
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南