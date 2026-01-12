駐印度公使謝柏輝當地猝逝 林佳龍親赴老家頒發獎章

外交部長林佳龍今（1/12）日親赴已故的前駐印度公使謝柏輝的台南老家，頒發「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」。翻攝自林佳龍臉書



駐印度公使謝柏輝於去（2025）年12月12日在當地公務行程中猝逝，享年52歲。外交部長林佳龍今（1/12）日親赴謝柏輝的台南老家，頒發「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」，表彰謝公使一生為國家奉獻的功績，也盼能為家屬帶來些許安慰。

林佳龍介紹，謝柏輝曾兩度派駐越南，歷任亞太司副司長、台日關係協會副秘書長等要職，是外交部倚重的東南亞、南亞人才。他任職台日協副秘書長近4年間，經常在記者會或立法院備詢時回應核食開放、沖之鳥等爭議議題。

林佳龍表示，外交部是一個大家庭，大家情感緊密、親如家人，然而在去年底，家庭失去了一位重要的成員，這份不捨，不只屬於外交部，也讓許多國人同感愕然與哀痛。因此，他特別到謝柏輝老家，將「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」，親自交到謝父手上。

​

林佳龍分享，他與謝父促膝長談了許久，謝父談起謝柏輝的求學歷程，從台南一中、台灣大學，到英國倫敦政經學院留學，後來考取外交特考，成績始終名列前茅；從謝父的神情裡，感受到他對兒子為國奉獻的驕傲；那份驕傲，是沉甸甸的愛，也承載著最深最深的思念。

​

謝父在分享過程中還拿出一份珍藏多年的越南報紙；報導中，謝柏輝以「台灣外交官」身分受訪，卻因此遭到中國打壓，甚至連未售出的報紙都被要求回收。林佳龍分享，謝父看著那份報紙，臉上有滿滿的驕傲，卻也藏著深深的不捨。

謝父提到，當年曾擔心兒子受訪太「高調」，恐怕引來更高強度的打壓，甚至危及人身安全。林佳龍表示，但不論在越南或印度，謝柏輝從不畏懼，他一次又一次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的主張，維護國家的尊嚴與立場，令人十分欽佩。

​

林佳龍另提及，除了精通英文外，謝柏輝為了拉近與駐在國政要及各界友人的距離，他常在公餘之時投入學習，先後精進日文與越南文，到任印度後，也持續學習官方語言之一的印地文；而他從年輕時就彈得一手好琴。在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上，他的演奏驚豔四座，至今仍讓人難忘。

​

謝父也分享，謝柏輝一路努力精進琴藝，並在不少國際場合小露身手，用音樂拉近與各國外交官的距離、打開話題；再加上優秀的高爾夫球球技，讓他建立極好的人緣，也為台灣累積許多珍貴的友誼與支持。

​

林佳龍讚賞，台灣能在短時間內順利推動於印度孟買設立辦事處，謝柏輝居中協調、四方奔走的努力，以及他長年耕耘的人脈與信任，功不可沒。他表示，謝柏輝和許多駐外同仁一樣，在外交戰場第一線承受中國無止盡的打壓，卻依然保持專業，一步一步為台灣打開外交空間。

