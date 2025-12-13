駐印度副代表謝柏輝午宴突不適猝逝 享年52歲

印度 / 綜合報導

最新消息帶您來關心！我國駐印度副代表謝柏輝，昨(12)日中午在印度接待賓客的時候，突然感到不適，當場失去意識，雖然馬上搶救，但送醫後還是宣告不治，享年52歲。外交部也做出回應。

跟據了解，謝柏輝在接待賓客當下，神色也都相當正常，不料午宴後，就突然出現抽搐狀況，確切死因目前仍有待釐清。

