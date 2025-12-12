駐印度副代表謝柏輝接待賓客突發不適 送醫不治享年52歲

駐印度副代表謝柏輝12日中午接待賓客期間突感不適，送醫搶救不治，享年52歲。（圖／翻攝自僑務委員會官網）

駐印度台北經濟文化中心副代表謝柏輝於今（12）日中午接待賓客期間突感身體不適，當場失去意識，現場人員立即施以心肺復甦術（CPR）並緊急送醫搶救，惟最終仍於當天下午宣告不治，享年52歲。確切死因仍待醫療單位進一步釐清。

事發時，謝柏輝正在新德里一場餐敘中宴請台灣與印度合作拍攝電影《叫我驅魔男神》的相關人員。與會者表示，謝在席間神情正常，熱情談論台印文化與合作交流，未顯異狀。然而午宴進行約一小時後、接近尾聲時，謝柏輝突然出現抽搐反應。

與會人員隨即上前協助，有人扶住其頭部，嘗試用湯匙抵住舌頭並鬆開領帶，協助保持呼吸通暢，同時大聲呼救，請飯店人員緊急聯繫救護車，並取來自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行初步急救。

據現場人員描述，飯店醫護人員約3分鐘內抵達，立即對謝柏輝實施CPR與人工呼吸；救護車約於5分鐘後趕抵，將其送往附近醫院。然而送醫後不久，急診醫師便向到場隨行人員宣布，謝柏輝已無生命跡象，急救無效。

謝柏輝為資深外交官，歷任外交部亞太司副參事、駐越南代表處政治組長等職，2022年自台日交流協會副秘書長職位外派至印度，擔任副代表，對東南亞與南亞事務皆極為熟悉。其突如其來的猝逝，令外交界深感震驚與不捨。

