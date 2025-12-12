駐印度副代表謝柏輝猝逝！享年52歲

▲震驚！駐印度副代表謝柏輝午宴期間猝逝，享年52歲。（圖／翻攝自Taiwan in India臉書）

[NOWnews今日新聞]

駐印度代表處副代表謝柏輝今（12）日中午在宴請賓客期間，突發身體不適並開始抽搐，經相關人員緊急實施心肺復甦術並送醫搶救後，仍宣告不治，享年52歲。

據了解，謝柏輝副代表午間在宴請台灣、印度合拍電影《叫我驅魔男神》的相關工作人員，席間氣氛融洽，謝柏輝與眾人熱烈討論台印之間的各項交流事宜，神色並無異樣。然而，午宴進行約一小時，就在接近尾聲之際，突然發生狀況，謝柏輝突然發生抽搐。與會人員展開緊急救援，迅速扶住頭部，解開領帶確保呼吸道暢通，立即請飯店提供自動體外心臟電擊去顫器及叫救護車。

3分鐘內飯店醫療人員迅速趕到現場，隨即對謝柏輝進行CPR及口對口人工呼吸。5分鐘後救護車抵達現場，立即將其送往附近醫院急診，送抵醫院後不久，急診醫師仍遺憾地向陪同人員宣布死亡消息。由於事發突然，印度警方已派員瞭解狀況，確切死因仍待當地醫院進一步釐清。

