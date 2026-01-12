即時中心／顏一軒報導

駐印度副代表謝柏輝去（2025）年12月12日在當地接待賓客的公務行程中猝逝，享年52歲。對此，外交部長林佳龍今（12）日親赴謝柏輝的台南老家，頒發「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」，表彰謝柏輝一生為國家奉獻的功績，也盼能為家屬帶來些許安慰。





林佳龍於臉書（Facebook）發文表示，謝柏輝是專業且傑出的外交官，曾兩度派駐越南，歷任亞太司副司長、台日關係協會副秘書長等要職，是外交部倚重的東南亞、南亞人才；遺憾的是，他卻在公務行程中不幸猝逝，留下家人與同仁無限的思念與惋惜。

廣告 廣告

快新聞／駐印度副代表謝柏輝猝逝 林佳龍赴台南頒3獎章表彰貢獻

林佳龍（中）今日親赴謝柏輝的台南老家，頒發「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」予謝柏輝的家屬。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍說，外交部是一個大家庭，大家情感緊密、親如家人，然而在去年底，家庭失去了一位重要的成員，這份不捨，不只屬於外交部，也讓許多國人同感愕然與哀痛。

林佳龍透露，他和謝爸爸促膝長談了許久，謝爸爸也談起謝柏輝的求學歷程，兒子從台南一中、台灣大學，到英國倫敦政經學院留學，後來考取外交特考，成績始終名列前茅；從謝爸爸的神情裡，可感受到他對兒子為國奉獻的驕傲；那份驕傲，是沉甸甸的愛，也承載著最深最深的思念。

談及過往，林佳龍轉述，謝爸爸拿出一份珍藏多年的越南報紙。報導中，謝柏輝以「台灣外交官」身分受訪，卻因此遭到中國打壓，甚至連未售出的報紙都被要求回收；謝爸爸看著那份報紙，臉上有滿滿的驕傲，卻也藏著深深的不捨，他說，當年曾擔心兒子受訪太高調，恐怕引來更高強度的打壓，甚至危及人身安全。

林佳龍說，但不論在越南或印度，謝柏輝從不畏懼；他一次又一次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的主張，維護國家的尊嚴與立場，令人十分欽佩。

林佳龍提到，除精通英文外，謝柏輝為了拉近與駐在國政要及各界友人的距離，常在公餘時間投入學習，先後精進日文與越南文；到任印度後，也持續學習官方語言之一的印地文（Hindi）；這份好學不倦、從不鬆懈的精神，讓人看見他把外交當作一生志業的熱情，也彰顯台灣以真誠與努力，積極與世界做朋友的誠意與決心。

林佳龍在文中轉述，謝柏輝還有一項令人印象深刻的長才：他從年輕時就彈得一手好琴；在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上，他的演奏驚豔四座，至今仍讓人難忘。

謝爸爸說，謝柏輝一路努力精進琴藝，並在不少國際場合小露身手，用音樂拉近與各國外交官的距離、打開話題；再加上優秀的高爾夫球球技，讓他建立極好的人緣，也為台灣累積許多珍貴的友誼與支持。

林佳龍強調，台灣能在短時間內設立駐孟買辦事處，謝柏輝居中協調的努力以及長年耕耘的人脈與信任，功不可沒；謝柏輝是外交典範，和許多駐外人員一樣，在外交戰場第一線承受中國無止盡的打壓，卻依然保持專業，以創意與樂觀的態度，一步一步為台灣打開外交空間。

林佳龍不諱言，外交官在海外的生活從來不容易；許多駐在國的生活環境、醫療資源皆遠不如台灣。謝柏輝的生命雖然戛然而止，讓人心痛不捨，但他把最熱愛的歲月留在外交的道路上，也把最堅定的信念留給了大家。

最後，林佳龍說，期許透過這篇文章，讓全體國人更加認識謝柏輝為國家的奉獻，永遠記得他的專業、他的溫暖、他的勇敢與創意；也期許外交部全體同仁以謝柏輝為榜樣，把他未竟的志業放在心上，繼續為台灣的外交奮鬥，「謝柏輝雖已遠逝，但他的精神將化為千風，永遠與我們同在」。





原文出處：快新聞／駐印度副代表謝柏輝猝逝 林佳龍赴台南頒3獎章表彰貢獻

更多民視新聞報導

與谷立言午餐會 林佳龍：深化經濟合作鞏固台美關係

陪同石平赴總統府看展 林佳龍：台日攜手守護民主與印太和平

南歐暖陽照進外交部！接見義大利議員訪團 林佳龍：深化台義半導體合作

