駐印度副代表謝柏輝當地猝逝 外交部哀悼不捨：全力協助家屬

駐印度副代表謝柏輝接待賓客時突然抽搐倒地，送醫後不治。翻攝臉書「Taiwan in India」



媒體報導，我國駐印度副代表謝柏輝在當地午宴時身體不適，送醫之後宣告不治，享年52歲。外交部今（12/12）日晚間證實，並對此表達哀悼與不捨，正全力協助家屬處理後續事宜。

謝柏輝於2022年初調派印度，外派前擔任亞太司副司長兼台灣日本關係協會副秘書長，任職台日協副秘書長近4年間，經常在記者會或立法院備詢時回應核食開放、沖之鳥等爭議議題。

謝柏輝熟悉東南亞情勢，曾任駐越南辦事處政治組長、外交部亞太司副參事，而後才外派我國新南向政策重點國家印度擔任副代表，剛派到印度時即與時任公使、現任代表陳牧民共事。他精湛的琴藝也為外交部同仁所稱讚，甚至曾在國慶酒會表演。

