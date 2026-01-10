駐土耳其代表替台灣送愛心 捐315台輪椅助身障兒

（中央社記者李晉緯新德里10日專電）駐土耳其代表黃志揚9日代表台灣，捐贈315台輪椅給土耳其南部阿達那（Adana）的身障兒童使用，深化台土之間的人道合作與友誼。

阿達那的吉漢（Ceyhan）、尤瑞吉（Yuregir），是土耳其弱勢人口眾多，且資源最為匱乏的城市，黃志揚9日將來自台灣的愛心分送到兩地。

黃志揚接受中央社記者訪問時表示，9日上午他將150台輪椅送到吉漢，下午再送165台輪椅到尤瑞吉，供兩市因疾病或意外事故而行動不便的身障兒童使用。

黃志揚告訴中央社記者，這些身障孩子，有些因腦性麻痺、小兒麻痺等疾病，一出生就不良於行，但家境太過窮困，家中買不起輪椅，只能向當地市府求助，但這些地方屬於中低收入戶居多的弱勢地區，自然也比較缺乏資源支持市府辦理社會救助工作。

黃志揚說：「昨天有許多家長都跟我說，這是他們的小孩第一次有輪椅可以使用，他們真的都是流著淚，感謝台灣的幫忙。」

9日的兩場輪椅捐贈儀式，都有100多名身障人士與其家屬參加，土耳其國會議員畢黎紀（Bilal Bilici）、尤瑞吉市長德米察勒（Ali Demircali）、吉漢代理市長尤迪茲（Sevil Aydar Yildiz）等人也到現場，見證充滿人道關懷、幫助兩地弱勢族群的活動。

黃志揚提到，台灣長期秉持聯合國（UN）的永續發展目標（SDGs），及世界衛生組織（WHO）「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的精神，致力於改善身障人士遭不平等對待的情形，並支持其獲得有尊嚴的生活方式，也持續關注相關弱勢族群的需求。

對此，黃志揚指出，台灣已陸續和土耳其包括加濟安泰普（Gaziantep）、卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、哈泰（Hatay）、艾斯倫（Erzurum）在內的許多地方合作，透過捐贈輪椅及輔具的方式，協助貧困、遭遇2023年土耳其大地震等災難而有困難的身障人士改善生活品質。

在當天的捐贈活動中，黃志揚致詞時以「天無絕人之路」勉勵在場的身障兒童與其家屬，希望大家保持希望與勇氣。

居中協調數月，促成捐贈活動順利完成的畢黎紀則在致詞時提到，他誠摯地感謝台灣向其家鄉阿達那伸出友誼之手，並進行實質的關懷行動。他同時向與會人士分享台灣的經濟實力與發展經驗，盛讚台灣在法治、民主、人權等方面的成就，都堪稱亞洲各國的典範，也值得土耳其借鏡、學習。

德米察勒、尤迪茲也多次對台灣政府與人民的善舉表達感謝之意，表示此舉充分展現台灣與土耳其患難見真情的互助精神。

阿達那位於土耳其南部，人口近230萬，是土耳其人口第4多的地區，這次的捐贈活動，不僅為當地身障兒童帶來實質幫助，也再次深化台灣與土耳其之間的人道合作與友誼。（編輯：田瑞華）1150110