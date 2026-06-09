駐外組長遭捷克代表處前人員控霸凌 國科會回應了

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有媒體今（9）日報導，我駐捷克代表處前駐外人員指控，在駐外期間長期遭國科會駐捷克組長霸凌，霸凌案調查在今年3月成立，但至今沒有下文，要求提供調查報告，也被以個資法為由拒絕。對此，國科會也進行回應。

根據《TVBS新聞》今天報導，捷克代表處前駐外人員A先生指控，自己駐外期間長期受到國科會駐捷克組長霸凌，如只要在業務處理不如組長個人意思，就會在其他業務上刻意刁難。且除了以考績威脅，該組長還要求在公文上不實陳述，遭拒絕後，往後工作時常遭惡意退件、延遲。

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報導指出，A先生控訴，除了言語、工作上霸凌，自己還被惡意調職，2022年初派駐捷克，至去年2月滿3年，接續加1年派駐，但9月時臨時被告知，要在10月底馬上回國，只有不到2個月的準備時間，不僅要承受租屋、小孩幼兒園違約，甚至提出「違約證明」後，也只獲得1周展延。此外，A先生不滿的，是霸凌案調查早在今年3月成立，但至今沒有下文，要求提供調查報告，也被以個資法為由拒絕。

而針對相關指控，國科會回應，霸凌案成立後，申訴人已調離原職，後續無霸凌行為再發生可能，也已經要求組長改善，未來視該組業務推動情況，適時進行業務調整，但調查報告涉及個人隱私，經本會安全及衛生委員會決議不予提供。

國科會強調，霸凌案成立後，本會立即依調查報告建議，積極持續要求被申訴人改善管理及溝通技巧，並給予領導統御及職場霸凌相關課程，後續亦將視駐捷克代表處科技組業務推動情形，適時進行職務調整。但A先生直言，國科會「就很像是船過水無痕」，對自己是個二次傷害。

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