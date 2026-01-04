駐委陸媒挺進美攻擊地 直擊軍事基地仍在冒煙

和委內瑞拉向來友好的中國，第一時間駐委的央視記者在首都報導美軍的這場突襲引發委國民怨。（圖／翻攝自＠央视新闻微博）





在委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕後，和委國向來友好的中國大陸，官媒央視立刻跟進報導，兩名駐委記者直擊首都街頭，有民眾抗議美方，聲援馬杜洛，許多店家都沒開，只有超市和藥局外則是大排長龍搶購物資，民眾恐慌批評美軍侵犯。

和委內瑞拉向來友好的中國，第一時間駐委的央視記者就在首都，報導美軍的這場突襲引發委國民怨。

委內瑞拉民眾：「美國的所作所為是一種犯罪行為，他們悍然侵入了委內瑞拉領土，馬杜洛總統會回來一定會回來。」

廣告 廣告

央視甚至還挺進空襲的第一現場，目睹軍事基地遭轟炸後還在冒煙。

中國央視記者雷湘平：「我身後正在冒煙的地方，就是位於卡拉卡斯南郊，的一個軍事基地，那麼據悉它剛剛，遭到了美國的軍事打擊。」

委內瑞拉民眾：「這是一次非常可怕的經歷，我看到了直升機看到了爆炸，現場一片混亂人們四處奔逃開著車四處亂竄，人們感到恐懼害怕極了，聲音很大炸彈落在山上。」

透過央視視角直擊首都市區，部分地鐵停運地鐵站冷冷清清，許多店面都沒開只剩超市和藥局門口大排長龍，大家都急著想搶必要物資。

委內瑞拉民眾：「美國的襲擊是對所有委內瑞拉人的侵犯，所有人都受到了影響。」

委內瑞拉華人工商聯合會長：「委內瑞拉基本上都是戒嚴，很多地方都沒電信號也沒有，很多僑胞就住在爆炸點附近。」

部分地區停水停電甚至沒有訊號衛星定位也都失效，許多華人只能自救相互幫助，站在中方的立場來看這就是一場美國侵略戰。

更多東森新聞報導

快訊／馬斯克出手了！ 星鏈將向委內瑞拉提供免費寬頻服務

WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了

川普接管委內瑞拉！ 黃金亂世更漲 專家：2026上看5400美元

