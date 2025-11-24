駐守至11月底 素食餐車光復歲月

光復鄉大馬太鞍活動中心，一台來自高雄的素食餐車，從11月5號進駐至今，有別其他的義煮團，餐車夫妻倆，提供全素食菜單，給當地有素食需求的民眾，甚至貼心準備適合長者牙口的麵或粥，不計成本的付出，預計服務到月底，希望透過素食，支持光復受災鄉親前行的一點力量。

「早 早 早。」

接近用餐時間，來自高雄的素食餐車夫妻倆，手牽著手，走進光復鄉大馬太鞍活動中心，開始著裝備料。妙緣素食義煮團老闆 沈志成：「我們今天會煮芋頭粥，鹹芋頭粥，(那你們這樣的一些料)，(都會是從當地的光復鄉)，(那邊去取材嗎)，對 去採購啊，順便讓他們賺一下啊。」

廣告 廣告

從11月5號進駐光復服務至今，週一到週日，採購當地食材，變化菜單，免費提供給光復鄉親。光復鄉居民 盧女士：「前一陣子他們也有在這邊，幫我們煮那個蔬食，所以說，因為還要準備這個(免洗餐具)，很麻煩，所以說我帶餐盒過來拿這樣，非常感恩他們。」

光復鄉居民 游女士：「因為我們也都是吃素食的，我們來這邊做志工服務，每天都告訴她，我們有多少人來服務，然後先跟她預訂這樣子。」

補足光復鄉親對素食的需求，也設想長者在飲食的限制，不論是麵、粥或水果，提供適合的菜單同時兼顧營養。「自己拿，我要那個，三個可以嗎。」

妙緣素食義煮團老闆 劉春琳：「現在 台灣土地已經這樣子，希望大家能多吃一點素，用善跟愛，然後去緩解這個環境，不要讓天災或者是災厄，不斷的循環 不斷的循環。」

妙緣素食義煮團志工 江先生：「芋頭粥很好吃。」

素食義煮餐車預計陪伴光復鄉親至十一月底，他們不計成本的無私付出，對鄉親來說，是一餐又一餐的溫暖，期盼面對未來更有力量。

更多 大愛新聞 報導：

風災滿目瘡痍助清掃 嘉義大學致贈感謝狀

鳳凰颱風重創 明利村慈濟志工安心家訪

