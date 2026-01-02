駐德代表谷瑞生受訪：中共若攻台 全球經濟損失慘重

（中央社記者林尚縈柏林2日專電）中共解放軍日前舉行環台軍演，德國發行量最大日報「圖片報」（Bild）昨天刊載台灣駐德代表谷瑞生訪問，指出中國此舉屬蓄意軍事施壓，若中國攻擊台灣，全球經濟恐損失超過10兆美元。

圖片報元旦刊載標題「中國若動武全球經濟恐損失數兆美元」報導，指出中共在耶誕節後對台灣展開「正義使命-2025」聯合演習，動用軍艦與數百架戰機，在台海進行實彈射擊，規模為2024年10月以來最大。

谷瑞生受訪表示，北京以演習名義展示軍事力量，目的是改變以規則為基礎的國際秩序，同時對台進行「認知戰」，向國際傳達威懾訊號。

他指出，中國領導人習近平對台統一方針並不排除動武，若台海爆發衝突，不僅區域安全受到威脅，「全球可能損失超過10兆美元經濟產出」，台灣海峽和平穩定並非只屬於台灣與中國，而是攸關全球供應鏈與國際經濟安全。

德國近年視台海為印太與全球供應鏈安全重要水域，德國外交部30日發表正式聲明，對中共軍演升高台海緊張情勢表達關切。

德國外交部表示，台海和平與穩定對區域乃至全球的安全與繁榮具有戰略重要性，任何改變現狀的作為，應僅能透過和平方式並在各方同意下進行；呼籲各方展現克制，透過對話化解緊張，避免誤判而進一步升高衝突風險。

圖片報另引述美國海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）說法，指出美軍已不再討論太平洋「是否會爆發衝突」，而是在準備「何時可能發生」。

羅斯洛克說：「國防規劃人員已不再討論假設性的情境。我們目前依據的時間表，可能要求在30天內動員5萬名海軍後備人員。」圖片報認為，美國海軍的備戰準備也凸顯當前太平洋局勢的嚴峻性。（編輯：唐聲揚）1150102