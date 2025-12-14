駐敘美軍遇襲3死 傳敘軍與聯軍對IS蟄伏小組採取行動

在駐敘利亞的美軍遭到攻擊導致3人身亡後，一名敘利亞內政部官員表示，敘利亞軍方與美國為首聯軍14日對伊斯蘭國(IS)的「蟄伏小組」採取行動。

2名美國士兵和一名平民14日遭到殺害，敘利亞政府稱這起事件為「恐怖攻擊」，華盛頓表示，這起攻擊是一名伊斯蘭國武裝分子犯下，該名武裝分子隨後被擊斃。

這位匿名的敘利亞官員告訴法新社，在敘利亞各地的沙漠正在展開一項「安全行動」，與美國領導的國際聯盟合作。

該名官員表示，到目前為止有3人因為涉嫌參與13日的攻擊而遭到逮捕，這起攻擊事件發生在敘利亞中部巴邁拉(Palmyra)地區。

敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)14日向美國總統川普(Donald Trump)發出唁電，表達敘利亞與罹難者家屬同在。

敘利亞內政部發言人巴巴(Noureddine al-Baba)告訴國家電視台，敘利亞當局稍早表示，行兇者是一名安全部隊成員，他原定在14日被解職，因為他的「極端伊斯蘭思想」。

一名敘利亞安全官員14日告訴法新社：「在攻擊事件後，11名安全部隊成員遭到逮捕並接受訊問。」

這名匿名安全人員說，該名槍手在安全部隊服役「超過10個月，曾派駐至多個城市，隨後被調往巴邁拉」。

巴邁拉擁有被聯合國教科文組織UNESCO)登錄為世界遺產的古代遺跡，曾在伊斯蘭國在敘利亞的領土擴張達到最高峰時被佔領。 (編輯:柳向華)