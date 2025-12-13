駐敘美軍遭突襲3死 川普誓言「將嚴厲報復」伊斯蘭國

川普誓言報復伊斯蘭國。（圖／達志／美聯社）

根據《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間週六表示，針對敘利亞境內美軍遭到伊斯蘭國（Islamic State，簡稱IS）突襲導致2名美軍與1名美籍平民死亡一事，美方將「展開非常嚴厲的報復行動」。

川普在社群平台Truth Social發文指出，「這是一起IS針對美國與敘利亞的攻擊，發生於敘國境內一處高度危險、未被政府完全控制的地區」。他稍後在白宮受訪時也提到，敘利亞總統艾哈邁德夏拉（Ahmed al-Sharaa）對此事件感到「震驚與憤怒」，並強調敘方正與美軍並肩作戰。

廣告 廣告

美國中央司令部指出，該起攻擊發生在敘利亞中部，由一名IS成員埋伏襲擊，導致另外三名美軍人員受傷，三人情況目前穩定。川普透露，這三名傷者「似乎恢復情況良好」。據悉，攻擊者當場遭擊斃。敘利亞方面則表示，敘國安全部隊也有數名成員受傷。

這是自敘利亞前總統巴夏爾．阿薩德（Bashar Assad）政權於一年前垮台後，首次有美軍在敘境內遭致命攻擊。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，遇害平民為一名美籍翻譯人員，事發地點為巴邁拉（Palmyra）附近，傷者則由直升機撤離至靠近伊拉克與約旦邊界的al-Tanf駐地。

敘利亞內政部發言人努爾丁．艾巴巴（Nour al-Din al-Baba）指出，襲擊者疑似為IS同情者，向一處軍事據點大門開火。初步調查顯示，攻擊者為內部安全部隊的一員，並無軍階，也非高層隨扈。艾巴巴在敘利亞國營電視台上表示，該部隊駐紮於沙漠地區，擁有約5000名成員，並接受每週評估。該名攻擊者三天前曾被發現可能具極端思想，預計將於週日做出處分，但「不料攻擊發生在週六，政府機關休息日」。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則在X平台強硬表態：「讓世界知道，若你鎖定美國人下手，我們將追捕、尋找並毫不留情地殺死你。」

針對攻擊者是否為敘利亞安全部隊成員一事，美方並未正面回應。五角大廈一名不具名官員表示，「該地區不在敘利亞總統有效控制之內」，未進一步說明細節。

目前美國在敘利亞東部仍部署數百名部隊，作為反IS聯軍一員，協助訓練當地部隊並持續進行反恐行動。雖然IS在2019年戰場上被擊潰，但其殘餘分子至今仍在敘、伊兩國進行游擊式攻擊。根據聯合國估計，目前約有5,000至7,000名IS戰鬥分子仍活躍於該地區。

敘利亞現任總統艾哈邁德夏拉去年12月推翻阿薩德政權，並於今年1月接任臨時領導人。據報導，夏拉過去曾與蓋達組織有所聯繫，且曾被美方懸賞1000萬美元通緝。然而，在阿薩德政權垮台後，美敘關係明顯改善，夏拉更於上月成為自1946年敘利亞獨立以來首位訪問白宮的敘國元首，雙方亦重啟外交往來並解除過去針對敘國的制裁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南海衝突升溫！菲漁船遭大陸水砲襲擊 控陸方「惡劣手段」釀3傷2船毀

醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤

泰柬再爆衝突釀21死！川普斡旋破局 馬來西亞出面調解10時起停火