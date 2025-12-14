駐敘美軍遭襲3死 川普矢言嚴厲報復IS

記者施欣妤／綜合報導

美國中央司令部13日表示，美國與敘利亞軍方車隊在敘國中部遭伏擊，造成2名美陸軍士兵與1位美籍平民口譯死亡，涉案的槍手已遭到擊斃。美國總統川普則矢言對極端組織「伊斯蘭國」（IS）展開嚴厲報復，該起事件也成為敘利亞前總統阿塞德政府垮臺後，該國首起美軍死傷事件。

中央司令部聲明指出，事發在敘利亞中部城鎮巴邁拉，「當時美敘部隊正與當地重要人士進行接觸」，為美敘反恐行動的一環，過程中一名槍手對部隊發動伏擊，造成2名美軍與1名口譯死亡，另外還有3名美軍與2名敘國武裝部隊人員受傷。槍手則在交火中被擊斃，其身分與涉案細節尚未公開。

廣告 廣告

川普隨後在「真實社群」發文，表示這是一起「針對美國、也針對敘利亞的IS攻擊」，並提到敘利亞總統夏拉也對此感到憤怒與不安，強調IS將對此「付出嚴重代價」，矢言祭出報復行動。美防長赫格塞斯也表達強硬立場，承諾對任何對美軍的攻擊者採取相關行動。

敘利亞內政部同日晚間指出，其先前曾向美國主導的反伊斯蘭國聯盟示警，親IS分子可能滲透反恐行動的消息。接下來美國與敘利亞政府將合作展開調查，追究所有涉案人員、協助者與幕後黑手等。

美軍在敘利亞遇襲，川普政府矢言報復「伊斯蘭國」組織。圖為敘國首都大馬士革街頭1輛廢棄戰車。（達志影像／美聯社資料照片）