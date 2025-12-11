即時中心／顏一軒報導

台灣駐教廷大使賀忠義12月10日下午前往天主教聖言會總會院，代表我國政府捐款給聖言會購置100台電腦，協助肯亞、迦納、莫三比克、安哥拉及波札那等五個非洲國家天主教學校的偏鄉弱勢學子縮短數位落差、強化資訊應用能力，這項合作預計將讓超過5000位非洲學生因為台灣的愛心而受惠。





聖言會總會長Fr.Anselmo Ricardo Ribeiro神父代表受贈時，誠摯感謝台灣政府與人民的愛心善舉，並感性表示這項捐贈是「對人性尊嚴、知識與未來希望的投資」，彰顯了愛與友誼的美麗本質，並展現國家與修會能為協助弱勢攜手合作、共同創造美好的世界。

賀忠義大使致詞時感謝聖言會多年來對台灣的貢獻，並在天主教輔仁大學的創辦與發展過程中扮演重要角色，使輔大成為台灣培育人才的重要搖籃；今（2025）年12月間適逢輔仁大學建校一百週年，總統賴清德也親自出席慶祝活動，教宗良十四世（Pope Leo XIV）亦特別致函表達祝福。

此次合作緣起於賀忠義今年7月底出席聖言會總院會「青年禧年—台灣青年大集結」活動時，與Ribeiro總會長交換意見，希望透過實質行動回應教宗良十四世對教育與青年的重視。經過雙方的持續努力，終於使合作計畫成真，讓更多非洲弱勢學子受惠。

賀忠義指出，台灣人民充滿愛心，民主自由的台灣長年以來積極致力參與國際人道援助。賴總統上任後，致力推動基於普世價值及人道關懷的「價值外交」，與「天主是愛」的精神相互呼應；外交部長林佳龍為落實總統政策推動的「榮邦計畫」中，數位及教育更是重要的項目之一，能為非洲偏鄉的弱勢學生提供具體協助。

賀忠義表示，今年不僅是聖言會創會150週年，也適逢輔仁大學一百週年校慶與教廷的希望禧年，三項重要里程碑交織，使今日的捐贈儀式格外具意義。在聖誕節前夕，台灣與聖言會以具體行動分享愛與關懷，傳遞台灣的人道關懷精神與良善之光。

駐教廷大使館提到，台灣是國際社會中重要的「良善力量」，未來將持續與教廷及天主教會保持密切合作，「繼續努力與世界各地弱小弟兄姊妹相遇，作之光，作之橋」，攜手為創造更具希望、更美好的世界盡一份力量。





原文出處：快新聞／駐教廷大使館與天主教聖言會攜手傳愛 非洲五國點亮百盞希望之光

