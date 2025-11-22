駐斐濟代表投書 籲藍太平洋挺台加入國際刑警組織

（中央社記者丘德真雪梨22日專電）「斐濟時報」（The Fiji Times）今天刊出駐斐濟代表周進發投書，呼籲藍太平洋地區挺台灣參與國際刑警組織（INTERPOL），以補強全球治安防護網並提升區域安全韌性。

「斐濟時報」為斐濟第一大報，周進發的投書標題為「為何藍太平洋地區應該挺台灣參與國際刑警組織」（Why the Blue Pacific Should Back Taiwan's Participation in INTERPOL）。他在文中指出，政治因素使台灣長期無法使用國際刑警組織的「I-24/7全球警察通訊系統」，也不能參與年度大會及執法協作機制，導致全球治安網絡出現難以忽視的缺口。

周進發提醒，隨著涉及毒品走私、人口販運、網路詐欺以及詐騙集團的跨國犯罪迅速擴張，已對太平洋島國構成重大挑戰；他強調：「跨國犯罪只需要一個漏洞就能迅速擴散，任何資訊延遲都會讓嫌犯有機會逃逸或毀滅證據。」

為了更有效打擊跨國犯罪和維護國際治安，周進發呼籲國際社會採取務實做法，支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織。

周進發表示，如果台灣能夠參與國際刑警機制，將可提升太平洋國家的情報共享速度、跨國偵查效率與執法能力。

周進發舉例，斐濟警方近期破獲數起與國際犯罪集團相關的毒品案件，而且斐濟警方也指該國因地理位置特殊，已逐漸成為犯罪集團利用的轉運中心。

周進發解釋，當有一些司法轄區因政治因素而被排拒無法加入國際刑警時，跨國犯罪便有更大機會利用各國執法機關資訊不對稱和系統整合不足的弱點，進而迅速擴散。

周進發表示，台灣在毒品查緝、網路犯罪鑑識、人口販運偵查、打擊亞洲跨國詐騙集團及防制漁業強迫勞動等領域，均具備豐富經驗，因此，台灣足以作為太平洋島國「現成且有能力的合作夥伴」。（編輯：田瑞華）1141122