駐日代表李逸洋五點聲明強烈駁斥王毅「台灣地位七重鎖定」論

[Newtalk新聞] 駐日代表李逸洋今（9）日針對中國外交部長王毅向德國副外長瓦德福（Johann Wadephul）宣稱「台灣的地位已被七重鎖定」一說，發出五點聲明強烈反駁，並強調：「中國毫無正當性對台灣提出任何主權的主張。」

李逸洋的五點聲明全文如下：

一、二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代開羅宣言、波茨坦宣言等政治文件，「舊金山和約」並未將台灣交給中華人民共和國。

二、中華民國成立於1912年，中華人民共和國成立於1949年，中華民國是主權獨立的國家，主權屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國也未曾一日統治過台灣，兩者互不隸屬的事實鐵證如山。

三、聯合國第2758號決議於1971年10月25日在第26屆聯合國大會上表決通過，內容是關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，無涉台灣主權地位及排除台灣國際參與。聯合國第2758號決議案150個字中隻字未提台灣，更未將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣。

四、最近美國公布2025年版《國家安全戰略》（NSS），內容指出，美國明確表示「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。美國要求日本、韓國、澳洲等同盟國提高防衛預算採取更多行動支援台灣抵禦來自中國的威脅，絕對不能讓中國佔領台灣。這清楚顯示國際社會對中國武力威脅的共同警戒。

五、中華民國台灣是世界民主典範，民主指數在亞洲數一數二，是擁有高度民主自由的國家。反觀中華人民共和國是無民主、不自由、沒人權的國家。

中國外交部網站今日凌晨發布王毅與瓦德福會談內容，王毅在會中引述《開羅宣言》、《波茨坦宣言》及聯合國大會第2758號決議等文件，聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，並稱「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政」。

李逸洋的五點聲明逐一拆解中方論述，獲得台灣朝野與國際媒體高度關注，被視為對北京近期對台強硬論調的最直接回擊。

