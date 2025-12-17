駐日代表李逸洋會晤日退將岩崎茂 雙方聚焦區域安全情勢

駐日代表李逸洋今（17）日與行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂會面。雙方就中國近期對岩崎茂實施制裁一事表達關切，並針對中國在日本周邊引發緊張的相關情勢，以及區域安全保障議題交換意見。

岩崎茂為日本前自衛隊統合幕僚長，現任行政院政務顧問。中國外交部日前宣布，因岩崎茂接受台灣方面聘任，指其「與台獨勢力勾連、干涉中國內政」，依據中國《反外國制裁法》對其實施制裁，包括禁止入境中國，並凍結其在中國境內相關資產。

中國對前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂實施入境禁止等制裁措施一事，日本官房長官木原稔於15日下午的記者會中表示，中方對持有不同立場與想法的人士，彷彿加以威嚇般，對日本國民採取單方面措施，對此深表遺憾，並提出批評。

