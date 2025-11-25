駐日美軍基地爆發「毒蜘蛛危機」！3個月發現921隻 連附近國小也遭殃

澳洲紅背蜘蛛。（圖／翻攝自Threads／岩國市政府官網）

日本本州山口縣岩國市近期爆發外來種劇毒蜘蛛危機，引發地方政府與居民高度關注。從美軍基地「岩國海軍陸戰隊航空站」（Marine Corps Air Station Iwakuni），到國小校園接連有紅背蜘蛛（Latrodectus hasselti，又名赤背寡婦蛛）等劇毒蜘蛛的蹤跡，地方當局正加強調查與宣導，以防止咬傷中毒事件發生。

綜合日媒報導，岩國海軍陸戰隊航空站在4月22日至7月21日期間，已發現並清除了921隻劇毒蜘蛛，包括：291隻黑寡婦蜘蛛（Latrodectus mactans）、62隻幾何寇蛛（Latrodectus geometricus，又名棕色寡婦蛛），以及568隻紅背蜘蛛（Latrodectus hasselti）。

岩國市與山口縣已向美軍要求採取更集中及有效的防治措施。市府約每3個月取得1次美軍提供的資料，去年11月的通報量高達2345隻，顯示毒蜘蛛在基地內持續繁殖擴張的情況仍相當嚴峻。

與此同時，位於三笠町的東小學校校園在17日也發現1隻澳洲紅背蜘蛛，為日本政府所列「特定外來生物」。雖未造成學生咬傷中毒，但已引起校方與家長高度警覺。校方目前已將蜘蛛清除，並向岩國市通報。

市府與山口縣岩國環境保健所於18日、19日進一步調查校園周邊，共發現並清除68隻紅背蜘蛛，顯示牠們可能已在校園附近形成繁殖群落。

紅背蜘蛛因背部具有菱形紅紋而容易辨識，僅成體雌性帶毒。雖然牠們沒有攻擊性，但遭咬後可能引發疼痛、腫脹，嚴重時需就醫。

面對毒蜘蛛出現頻率上升，岩國市已向學生、家長及居民發放宣導單，提醒民眾避免徒手接觸蜘蛛、發現請通報。

市府也宣布，每月第3週的週三，將固定對東小學校發現地點進行調查，若有新發現與清除紀錄，將公布於市府網站，並與縣政府持續要求美軍加強基地內除害作業

報導補充，澳洲紅背蜘蛛的外型特徵如下：體長約7至10毫米（不含腳部），全身黑色且帶光澤，背部有紅色帶狀紋路，腹部下方可見沙漏形紅色斑紋，這些特徵使其與其他寇蛛屬（Latrodectus，常稱寡婦蜘蛛）相比，較容易分辨。

