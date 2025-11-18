駐日美軍撤走岩國基地「堤豐」飛彈系統 引熱議：不挺了？

美國陸軍9月在日本山口縣岩國基地部署堤豐中程飛彈系統（Typhon MRC），納入聯合演訓。（圖／美國陸軍）

日本首相高市早苗日前談「台灣有事、日本有事」，強調可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可出兵台海，引發軒然大波及中共抗議。美國總統川普與美國國務卿盧比歐則保持緘默。今又傳出，美軍已撤走位於日本山口縣岩國基地的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。

根據《風傳媒》綜合報導，日媒《共同社》18日指出，美國堤豐中程飛彈系統，可搭載巡航戰斧巡弋飛彈及標準六型（SM-6）攔截飛彈。作為美日大規模實戰訓練「堅毅之龍」行動的一部分，日本國內9月首次部署堤豐，當時中、俄都表示反對。報導指出，日本防衛省「中國四國防衛局」17日通知，有關作為日美訓練的一部分、9月在駐日美軍岩國基地部署的中程導彈發射裝置堤豐，已經從岩國市撤走。

反對強化岩國基地功能的廣島、山口兩縣市民團體，曾在11月10日向防衛省中國四國防衛局提交申請書，要求立即撤走「堤豐」，理由是會成為優先攻擊目標等。據日本山口縣岩國市政府透露，日本防衛省最初表示會在9月25日訓練期結束後一週左右撤走，但有所推遲。岩國市基地政策課課長岡田雅敏發表評論稱：「與最初的說明不一致，可能有損信任關係。將要求（日本）中央政府妥善提供資訊。」

4.9萬追蹤的粉專「觸極者」直呼，美國爸爸保護日本哥哥？中日局勢升溫，駐日美軍就撤走堤豐！諷「出事了就溜？民進黨：不要疑美！」

網友表示「欸不是，美國不要跑啊」、「米國君真是不講伍德」、「應該是不想變成高市的籌碼」、「不就怕卡達事件重演，遠程鎖機被説背叛盟友，信譽掃地，真打起來無法有效應對，美國軍工第一招牌立即破碎，走哪條都是死路，那就往回走把東西撤掉，當沒這回事」。

《共同社》提到，所謂「存亡危機事態」，是日本政府判斷自衛隊可行使集體自衛權的事態。在日本《安全保障相關法》中的定義是「與日本關係密切的其他國家遭到武力攻擊，威脅到日本的存亡，存在國民生命、自由、追求幸福的權利從根本上被顛覆的明確危險的事態。」

