駐日美軍無人機跨軍種競賽對抗 發現FPV無人機視野極限「20公里」

〔記者吳哲宇／綜合報導〕駐日本沖繩的美國陸戰隊第3陸戰隊遠征軍(3rd MEF)，日前在漢森和史瓦布營區舉行為期2週的首屆「攻擊無人機競賽」，不同軍種頂尖無人系統操作人員共聚切磋技巧與經驗。期間還發現「奈洛斯弓箭手」(Neros Archer)第一人稱視角(FPV)無人機，可大幅拓展戰場覺知範圍達20公里。

軍聞網站「USNI News」報導，攻擊無人機競賽於本月3至12日舉行，第3陸戰隊遠征軍官兵實際操作「奈洛斯弓箭手」FPV無人機，在限定時間內針對指定目標，執行模擬打擊等各式演訓課目，驗證無人機導航、快速目獲與投放能力，並納入電子干擾、動態任務變更等環節，增加複雜度，以評估未來投入實戰可行性。除了陸戰隊官兵以外，其他軍種也派遣單位頂尖無人機操作手參與，提升美軍聯合作戰潛力。

期間，第3遠征軍也曾測試不同種類小型無人機，例如11月在沖繩福斯特營區對偵察型「Skydio X2D」無人機進行首次飛行測試，且正積極開發可遠端操控或自主飛行的FPV無人機。

本次演訓也證明「奈洛斯弓箭手」FPV無人機，可大幅拓展戰場覺知範圍達20公里，不僅能擴大前線部隊殺傷力範圍，也能提高戰場生存性與執勤效能，有效應對印太區域潛在安全挑戰。陸戰隊已於今年9月發布關於「奈洛斯弓箭手」的正式指導文件，其製造商並於11月宣布獲得價值數百萬美元合約，為陸戰隊提供小型無人機系統。

報導指出，在現成無人機基礎上，陸戰隊官兵利用3D列印技術，測試製造無人機掛載各式彈藥的掛載點，並成功改裝攜帶破片手榴彈等。

