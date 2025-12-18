駐日美軍CH-53直升機真落漆！ 飛行途中頭盔竟墜落地

駐日美軍「CH-53」運輸直升機，16日在執行任務的時候，竟然發生頭盔掉落事件，所幸沒有造成人員傷亡或財產損失。（示意圖，非當事飛機）

據日本「產經新聞」今（18）日報導，駐日美軍厚木基地一架大型運輸直升機「CH-53」，16日在神奈川縣上空執行飛行任務時，竟然發生頭盔從機上掉落、砸向地面的意外事件，所幸到目前為止，並沒有接到人員傷亡或財產損失的通報。（葉柏毅報導）

報導引述日本政府相關人士的話說，據瞭解，當時這架直升機，正從神奈川縣往靜岡縣的富士營移動。日本防衛省表示，這架直升機，是在16日凌晨12點30分，執行飛行任務時，因為強烈氣流導致隊員的頭盔掉落地面。而據之後的調查，頭盔掉落地點並沒有建築物或其他居民，也沒有接到人員傷亡或財產損失的通報。

日本防衛省「南關東防衛局」17日晚間，已經向神奈川縣政府通報這項消息，神奈川縣政府18日則對防衛局提出口頭警告，要求避免類似事件再度發生。

事實上，這已經不是「CH-53」第一次出意外了，早在2018年的時候，「CH-53」就曾經在沖繩發生起飛後窗戶掉落的事件，當時窗戶掉進了一所小學內，所幸並未造成人員傷亡。