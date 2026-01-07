駐日美軍F-35A機隊戰備演訓 嚇阻區域威脅

記者丘學陞／綜合報導

駐日美軍嘉手納空軍基地5日證實，近期有2支F-35A戰鬥機中隊自美國本土飛抵當地，正投入一系列空中作戰、電磁頻譜領域作戰課目演訓，顯示美軍持續派遣先進戰機輪換部署，落實維護區域和平穩定的承諾。

擔負第一島鏈核心空防戰力

嘉手納基地表示，來自阿拉斯加州艾爾森空軍基地的第356遠征戰鬥機中隊，以及猶他州希爾空軍基地第4遠征戰鬥機中隊的F-35A戰機，去年10月中旬陸續飛抵沖繩執行輪換部署，擔負當前美軍在西太平洋第一島鏈的核心空防戰力。

廣告 廣告

該批機隊除參與同月登場的「利劍」聯演，也持續執行日常飛訓、巡邏與警戒任務，近期則與第909空中加油中隊的KC-135執行空中加油訓練，並搭配第961空中管制中隊的E-3G預警機、駐日岩國基地的陸戰隊F-35B戰機協同演訓，提升美軍在西太平洋的聯合防衛戰力。

鞏固西太平洋制電磁權優勢

美國空軍表示，嘉手納基地第18戰鬥機聯隊所屬的F-15C戰機，已於去年全數返美，但目前仍由地勤官兵為輪換部署機隊提供後勤維保，確保機隊戰備能量，可隨時升空應對突發危機。

美空軍去年12月中旬已將最新銳的EA-37B電戰機派往嘉手納部署，並與美海軍EA-18G電戰機合作執行戰備演訓，將持續發揚優異電磁頻譜與先進電戰能量，鞏固美軍在西太平洋的制電磁權優勢，共同嚇阻中共擴張威脅。

第4遠征戰鬥機中隊F-35A日前飛抵嘉手納執行輪換部署，提升美軍在西太平洋的防衛戰力。（取自DVIDS網站）

進駐嘉手納基地的第356遠征戰鬥機中隊F-35A，與友軍KC-135執行空中加油訓練。（取自DVIDS網站）

美軍最新銳EA-37B電戰機，上月抵達嘉手納，可望提升美軍在西太平洋的制電磁權優勢戰力。 （取自DVIDS網站）