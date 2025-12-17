駐日美陸戰隊無人機競賽 強化自主系統應用能力

記者潘紀加／綜合報導

駐紮日本沖繩的美國陸戰隊第3陸戰隊遠征軍（3rd MEF），日前在漢森和史瓦布營區舉行為期2週的首屆「攻擊無人機競賽」（Attack Drone Competition），不同軍種頂尖無人系統操作人員共聚一堂，切磋技巧與經驗，藉此強化陸戰隊自主系統應用能力。

評估未來投入實戰可行性

「攻擊無人機競賽」於本月3至12日舉行，第3陸戰隊遠征軍官兵實際操作「奈洛斯弓箭手」（Neros Archer）第一人稱視角（FPV）無人機，在限定時間內針對指定目標，執行模擬打擊等各式演訓課目，驗證無人機導航、快速目獲與投放能力，並納入電子干擾、動態任務變更等環節，增加複雜度，以評估未來投入實戰可行性。除了陸戰隊官兵以外，其他軍種也派遣單位頂尖無人機操作手參與，提升美軍聯合作戰潛力。

美陸戰隊表示，參賽官兵將獲得相關資格認證，陸戰隊也將持續精進自主系統操作能量，確保無人系統的精確打擊和防禦能量。

拓展奈洛斯弓箭手執勤範圍

本次演訓也證明「奈洛斯弓箭手」FPV無人機，可大幅拓展戰場覺知範圍達20公里，不僅能擴大前線部隊殺傷力範圍，也能提高戰場生存性與執勤效能，有效應對印太區域潛在安全挑戰。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，第3遠征軍也曾測試不同種類小型無人機，例如11月在沖繩福斯特營區對偵察型「Skydio X2D」無人機進行首次飛行測試，且正積極開發可遠端操控或自主飛行的FPV無人機。

第3陸戰隊遠征軍在沖繩舉行「攻擊無人機競賽」，拓展無人機操作能力。（取自DVIDS網站）

美陸戰隊官兵運用「奈洛斯弓箭手」FPV無人機，針對指定目標執行模擬打擊任務。（取自DVIDS網站）

「奈洛斯弓箭手」對地面目標進行實彈射擊，驗證實戰潛能。（取自DVIDS網站）

「奈洛斯弓箭手」FPV無人機可望拓展美軍戰場覺知範圍，提升部隊殺傷力與戰場生存性。（取自DVIDS網站）

陸戰隊官兵藉由競賽，熟悉第一人稱視角無人機的操作。（取自DVIDS網站）