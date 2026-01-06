駐日處新年會 李逸洋：台日關係創紀錄前景可期

（中央社記者戴雅真東京6日專電）駐日代表處今天舉辦新年會，邀集日本政界、僑界友人齊聚一堂，共同迎接新的一年。駐日代表李逸洋致詞指出，過去一年台日關係取得前所未有的重大進展，不僅在政治交流、外交互動及民間往來等層面創下多項歷史紀錄，也為雙方未來的深化合作奠定穩固基礎。

李逸洋首先向與會貴賓致以新年祝賀，感謝長期支持台日關係發展的各界人士。他表示，去年台日關係至少創下10項以上的重要新紀錄，這些成果皆有賴於日本政界、僑界及友台人士的堅定支持與密切合作。

李逸洋指出，外交部長林佳龍去年訪日，成為台日斷交53年來首位訪問東京的台灣外交部長；此外，在廣島與長崎原爆80週年的和平紀念儀式，台灣駐日代表也首度受邀出席，具有高度象徵意義。

他也提到，去年5月舉辦的「台巴日友好酒會」，在日本與台灣尚無正式外交關係的情況下，能與邦交國巴拉圭共同於日本舉行相關活動，為歷史首例，意義深遠。

在國會交流方面，李逸洋指出，他上任1年3個月以來，透過拜會、會談及餐敘，與日本國會議員交流的累計人數已達306人；其中，更曾在官邸同時接待6位曾任內閣大臣的國會議員。他在最短的時間內，與最多、最具份量的政治人物會面，深具歷史意義。這些成果，都是仰賴眾多台日關係人士的理解與協助而得以實現。

展望未來，李逸洋高度肯定日本首相高市早苗於去年11月提出的「日本成長戰略本部」構想，認為這將成為日本經濟的重要轉捩點。該構想聚焦AI、半導體、數位與資安、資訊通信、防衛產業等17項重點領域，與台灣推動的「五大信賴產業」及「六大核心戰略產業」高度重疊，充分展現台日產業結構上的互補性。

李逸洋並指出，台灣去年經濟成長率預估達7.4%，今年人均GDP可望突破4萬美元，台積電已成為全球市值第6大的企業。未來10至20年，半導體與AI將持續主導全球產業發展，台灣作為全球高科技產業最關鍵的生產基地，若能與日本深化在半導體、AI與ICT等領域的合作，將可提升雙方國力，創造雙贏局面，並共同建構安全、可信賴的「非紅色供應鏈」，對國家安全、經濟安全及區域和平具有重要意義。

會中，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明致詞指出，當前國際情勢充滿不確定性，未來發展難以預測，正因如此，更凸顯彼此信賴的重要性，日本與台灣正是能在動盪時代中彼此信任、相互依靠的夥伴。

谷崎以近來廣受關注的「白粉男」趣聞，說明台日合作的深層價值。他表示，一名日本蘋果糖老闆因對台灣砂糖產生興趣，親自來台測試品質，卻因攜帶了20公斤的「白色粉末」，在桃園機場遭海關盤查。

他表示，這段插曲在台灣引發廣大討論，最終促成該業者與台糖的合作。據這名老闆所說，台灣砂糖因溶解性佳、甜度也很出色，成功被運用於日本產品中，這種「融合」就宛如日台關係，也象徵日台關係正朝向「多層次化」發展。

谷崎指出，近年來台日互訪人數持續成長，前年已突破600萬人次，去年更年增約11%，超過650萬人次，未來台日關係還會變得更加多層次化。

他強調，在充滿不透明與不穩定因素的國際環境中，台日關係正向世界展現一種穩定而強韌的力量。在這樣充滿希望的情況下迎向新的一年，期盼日台關係能夠持續深化。（編輯：唐聲揚）1150106