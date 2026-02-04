駐星國代表童振源親自設計 新加坡代表處推出3款2026友好紀念章

我國駐新加坡代表處推出3款2026友好紀念章，由駐星國代表童振源親自設計。（鄭任南攝）

為紀念臺灣與新加坡多年來深厚而穩健的夥伴關係，臺灣駐新加坡代表處近日推出3款紀念章，包括「2026臺星交流紀念胸章」、「臺星友好紀念胸章」及「臺星友好紀念章」。3章皆由駐新加坡代表童振源大使親自構思與設計，分別結合日常交流實踐、珠寶工藝與國家級鑄造技術，將臺星友誼具體化為可佩戴、可珍藏、並可長久流傳的象徵。

童振源今（4）日指出，胸章不僅是記錄臺星交流的密切與日常，更是寄託對雙邊友誼長存、互惠共榮的祝福。過去一年，代表處官邸舉辦逾300場交流活動，接待超過4000位來自臺灣與新加坡的各界訪賓；未來，凡蒞臨官邸參與交流的貴賓，皆將獲贈此款胸章作為紀念，數量有限，預計僅製作2000枚。

「2026臺星交流紀念胸章」象徵可佩戴的承諾與祝福，以「璀璨情誼・互惠共榮」為主題，加上新加坡國旗紅為底色，搭配白色字樣，象徵熱情、誠信與友誼。

而「臺星友好紀念胸章」以「璀璨情誼・互惠共榮」為主題，並採用金色光芒為主調，象徵臺灣與新加坡在經貿、科技與創新領域的亮眼成果；中央的握手圖騰與「PROSPERITY TOGETHER」字樣，彰顯兩國建立於互信、互惠與誠信溝通基礎上的夥伴關係。

環繞其側的水晶光點，宛如夜空中點點星辰，象徵無數投入臺星關係的心力，靜靜匯聚成今日的成果。紅色寶石則象徵臺灣與新加坡之間真摯而持久的熱情與友誼；溫潤的白色母貝則勾勒出兩國海上島嶼的意象，隨光線流轉，映照出多元包容、充滿生命力的社會風貌。

其工藝是由泰國臺商日成珠寶（Regal Jewelry）細膩製作而成，全球限量200枚，每一枚皆經工匠細緻琢磨與嚴謹檢視，兼具藝術意涵與象徵價值。

至於「臺星友好紀念章」是委由台灣的中央造幣廠以國家勳章與套幣等級的最高品質銅合金精鑄而成，工藝嚴謹、製作典雅。此亦為中央造幣廠首度為臺灣駐外單位製作紀念章，別具歷史與象徵意義。

紀念章正面以握手圖案象徵臺星兩國堅實情誼，背面結合臺灣國花梅花與新加坡國花卓錦萬代蘭，寓意兩國友誼歷久彌新、互惠共榮。紀念章採用鎳黃銅材質，重量25公克，直徑38毫米，最高鑄量為300枚，具高度紀念與收藏價值。

童振源總結表示，3款紀念章形式各異，卻共同承載一項核心精神，「讓臺星多年累積的深厚情誼，不僅存在於政策文件與正式致詞中，也能化為可觸摸、可佩戴、可珍藏的具體象徵」。期盼透過這3款紀念章，使臺星友誼在日常交流中持續被看見，在未來合作中不斷被深化，並由兩國人民共同珍惜與延續。

