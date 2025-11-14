駐歐代表用金瓶梅類比兩岸關係惹議 林佳龍：不太熟這本書，會再加了解

​民進黨立委沈伯洋近日被中國重慶公安局以「涉犯分裂國家罪」立案偵查，駐歐盟暨比利時代表謝志偉13日透過社群媒體發文，以《金瓶梅》類比兩岸關係，暗示中共為「西門慶」、在野黨為「潘金蓮」、台灣人民為「武大郎」，沈伯洋則是「武松」，相關說法引發在野黨立委批評「不倫不類」，更被媒體批為「大使變名嘴」。對此，外交部長林佳龍今（14）日回應，「我再加了解。」

沈伯洋被中國公安立案偵查後， 中國官媒中央電視台日前也播出專題報導「起底」沈伯洋，揚言發布通緝令、透過國際刑警組織在全球抓捕。總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，應出面維護國會尊嚴，韓國瑜則大動作開記者會回嗆「自己生病，要別人吃藥」。而後，謝志偉在臉書發文引述韓國瑜說法，直言「院長此言差矣！」並提出前述《金瓶梅》的比喻，引發在野黨立委批評，另有媒體評論謝志偉從促成副總統蕭美琴訪歐、功不可沒的外交官「謝大使」，無縫接軌「謝名嘴」。

對此，林佳龍今日下午接受媒體聯訪時回應，對於台灣跟中國的關係，尤其是外界關心的長臂管轄及跨境鎮壓問題，甚至要針對台灣的立委發布通緝、引渡，這當然是世界大事，「至於說用什麼方式形容，因為我本身對《金瓶梅》並不太熟，我不知道那個形容的具體內容。」

媒體追問，對於外界的看法，是否會跟謝志偉溝通？林佳龍回應，「我再加了解，不過我想每個人有每個人的風格、特色，至於講的內容，我會再進一步了解。」

值得注意的是，謝志偉時常在臉書發文針貶國內時事，相關言行引發爭議已非首次。例如2016年，二度出使駐德代表不久的謝志偉，就曾因指稱新竹光復高中學生變裝納粹，關鍵原因是「納粹陰魂還在台灣」，使時任外交部長李大維當時稱會再與謝志偉溝通；2023年，謝志偉也曾狠酸國民黨，稱聽到「假反共的百年老店要被『幹掉』，心情徘徊在『心有不甘』和『老天有眼』間」，時任國民黨立委廖婉汝提醒時任外交部長吳釗燮，要約束駐外代表的言論，否則恐有失外交部的高度。

