駐法代表處元旦升旗 郝培芝：台法關係高度躍升

（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）駐法國台北代表處今天舉行元旦升旗典禮，駐法代表郝培芝說，過去一年，法國挺台力道顯而易見，例如日前中國軍方發動環台演習，法國外交部迅速發布正式聲明表達關切，這展現去年台法關係高度躍升。

典禮在代表處中庭舉行，駐外人員、僑胞和學生等約百人於攝氏2度左右的低溫中唱完國歌後，在國旗歌的樂聲中注視中華民國國旗升起。

郝培芝致詞時說，近年出現許多「挺台灣的隊伍」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在國際場合強調台灣與和平的重要性，並於國家戰略報告提及台海與台灣，還肯定台灣在對抗假訊息方面帶來的民主典範。

她強調，歐洲近兩年遭遇各種灰色地帶挑戰，包括無人機和假訊息侵擾、網路攻擊，以及海底電纜安全受威脅，歐洲人進而發現台灣以一己之力對抗這些挑戰，其經驗已成為歐洲國家希望學習的範本。

郝培芝隨後接受中央社記者訪問時說，過去一年，法國對台灣的支持力道顯而易見，包括在世界衛生大會（WHA）發聲支持台灣，並在中國共軍於台灣周圍舉行軍事演習之際表達支持，另也派軍艦航經台海。

共軍2025年12月29日發動「正義使命-2025」環台演習，法國外交部迅速於12月30日發布聲明表達關切，稱台海和平穩定對全球安全繁榮至關重要，反對所有單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫。

共軍2025年4月1日、2日也曾發動「海峽雷霆-2025A」環台軍演，包含法國在內的七大工業國集團（G7）外交部長數天後於6日發布聯合聲明，反對任何片面行動破壞和平與穩定。郝培芝指出，法方這次在第一時間反應，「展現了去年台法關係高度躍升」。

她還說，過去一年，台法雙方在很多領域建立了民主科技生產鏈、區域暨全球安全等方面的戰略合作夥伴關係，未來一年，希望繼續深化在科技、經濟、產業領域的合作，「更重要的是在區域安全和世界安全和平領域上有更多強化合作的空間」。（編輯：陳彥鈞）1150101