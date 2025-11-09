駐法代表處澄清假訊息 笑稱「法國BBC比艾菲爾鐵塔還虛構」

駐法國代表郝培芝9日晚間於臉書發文，以幽默方式澄清「台灣捐80億歐元」假訊息，強調「法國BBC根本不存在」，呼籲民眾查證再轉傳。 圖:翻攝自Taïwan en France

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，被視為台歐外交的重要突破，卻在網路上遭惡意散播假訊息，謠稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘口水」。對此，駐法國台北代表處9日晚間在臉書發文嚴正澄清，並以幽默筆調回應：「法國BBC這個單位在現實世界中並不存在，若有人能找到，請通知我們前往拜訪，順便問問是否也報導過外星人買下艾菲爾鐵塔。」

駐法國代表郝培芝表示，她「非常欽佩這則傳聞的創意」，但這份想像力恐怕比巴黎鐵塔還高。她指出，該謠言不僅內容荒謬，更連基本事實都錯誤，「所謂的『法國BBC』根本不存在，台灣也沒有捐出80億歐元」。

代表處在聲明中明確指出，蕭副總統於歐洲議會的演講，是一場內容充實、充分展現台灣民主價值的正式發言，並非謠言所稱的「噴口水」。貼文同時提醒民眾，在資訊流通快速的時代，「轉傳之前先查證，讓真相不被幽默創作取代」。

聲明最後寫道：「台灣外交的每一分努力都實實在在，而假消息，就讓它隨風飄過塞納河吧。」一句風趣收尾，獲得大批網友按讚支持，直呼「這才是真正的法式幽默」

