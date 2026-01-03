即時中心／張英傑報導



駐法國台北代表處近日接獲多起台灣留學生通報，指稱接到詐騙電話。歹徒疑似冒充中國使領館或「公安」人員，利用台生初到法國、對當地環境不熟悉的弱點，進而耍詐；代表處提醒在法台人務必提高警覺。





據《中央社》報導，我國駐法代表處指出，近幾個月台灣留學生反映遭遇詐騙電話案例顯著增加，至少有20到30件；代表處研判，詐騙集團主要以華人為目標，並非專門鎖定台灣人，但是部分台灣民眾個資外流，加上剛抵法國，人生地不熟，容易成為下手對象。



留學生回報，歹徒常變造來電顯示，假冒中國駐法使領館或「公安」人員，聲稱當事人涉及信用卡盜刷、洗錢等案件，藉此製造恐慌。對方往往掌握姓名、電話與住址等個資，進一步要求提供護照影本，甚至要求定期回報行蹤，下載社群或螢幕共享軟體配合「視訊調查」。



視訊過程中，詐團會布置成公安局場景並穿著制服，要求簽署保密協議，切斷與家人聯繫，最後再以「取保候審」或資金安全為由，誘導匯款。一旦得手即失聯。



駐法代表處呼籲，接獲可疑電話應立即掛斷，若已匯款，務必儘速聯絡銀行並向警方報案。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／駐法留學生揭「中國公安」詐騙奧步！誆稱：你的信用卡被盜刷了

更多民視新聞報導

考駕照難度更高了！機車筆試新制「這題型」全改版 實施時間曝光

一邊一國！綠委林宜瑾再提案 修《兩岸人民關係條例》、刪「統一」字眼

「包牌」買彩券能中大獎嗎？知名YouTuber怒砸千萬實測 結果曝光

