駐波士頓處長廖朝宏接受哈佛期刊訪問 (圖)

[Newtalk新聞] 東海大學政治學系與中國大陸暨區域發展研究中心、亞洲政經與和平交流協會日前舉辦「中國在印太」系列座談，紐西蘭坎特伯里大學政治學系陳永福教授指出，台灣與紐西蘭都能體認到「地理與結構限制」的重要性，在中國影響力提升、美國戰略冷熱不定的背景之下，同樣必須清楚自身利益與定位，才能避免隨波逐流。 講座由東海大學政治學系張峻豪主任暨協會理事長主持，另有中興大學國政所蔡東杰教授、東海陸研中心林子立主任與東海政治系吳俊德助理教授三位學者共同與談。張峻豪表示，「中國在印太」系列座談打破過去單純從美國或台灣本位思考的觀點，透過跨國視野理解中國行為邏輯，以地緣政治、經貿結構與區域安全等視角，分析中國的印太戰略布局，也探討台灣如何在國際局勢當中定位自身價值。 紐西蘭視角：小國如何在大國競逐當中尋找生存空間 陳永福長期參與紐西蘭外交政策的討論，他認為印太局勢的核心已經不是單純的美中競逐，而是牽動周邊國家安全、經濟決策與外交走向的結構性變動。中國龐大的經濟量體足以撼動全球商品價格，進而引發各國保護主義反彈；同時，中國在南太平洋、非洲與其他西方缺乏深度參與的地區推動基礎建設和投資，反映「以長期

