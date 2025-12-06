駐波士頓處長：民主國家合作 保台安全世界更穩定

（中央社記者廖漢原紐約5日專電）駐波士頓辦事處長廖朝宏在哈佛大學甘迺迪學院「學生政策評論」期刊中指出，為因應全球戰略競爭加劇，強化與民主國家合作，確保全球供應鏈及守護民主價值，不僅有助確保台灣生存與安全，也讓世界更穩定繁榮。

廖朝宏接受哈佛大學甘迺迪學院「學生政策評論」（HKS Student Policy Review）訪問指出，在當前國際局勢下，總統賴清德提出「和平四大支柱」，包括強化國防、建構經濟安全、強化民主夥伴關係及建立穩定有原則的兩岸互動領導力，以及外交部長林佳龍提出「三鏈外交」等，都是因應在全球戰略競爭加劇之際，強化台灣與民主國家的合作，共同確保全球供應鏈及守護民主價值。

他表示，這些不僅有助確保台灣的生存與安全，也讓世界在與台灣的合作下更加穩定與繁榮。

談到2022年美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大規模軍演，廖朝宏表示，中國近年在台海、南海與東海的軍事擴張及灰色地帶襲擾，引起更多周邊國家對區域安全情勢警戒。

另外，北京長期惡意扭曲聯大第2758號決議，排除台灣國際參與，對台灣人民相當不公平，唯有民主國家共同合作，才能對抗威權體制擴張。

他強調，台美經貿近年有長足進展，台商赴美投資規模迅速增加，今年台積電加碼投資1000億美元（約新台幣3兆1290億元），反映台灣對維護全球半導體供應鏈穩定的承諾，也凸顯台美科技合作的重要性。

廖朝宏說，台美合作不僅可強化台灣在全球半導體生態系的重要地位，亦可協助美國達成再工業化目標及確保國家安全。

廖朝宏指出，近年來台美關係不斷提升，雙方緊密夥伴關係涵蓋科技、能源、經濟安全與國防合作等領域，特別是近年極權國家不斷對外擴張，凸顯強化供應鏈韌性的重要，台灣戰略地位及在全球高科技產業的關鍵角色，都讓國際社會認知台灣的安全不僅是區域穩定的基石，也高度攸關全球科技發展及供應鏈安全。

哈佛大學甘迺迪學院「學生政策評論」聚焦美國國內外公共政策重大議題，在新英格蘭學界具政策影響力，是培養未來國際政策領袖的重要平台，專訪由期刊編輯Joyce Tseng與廖朝宏對談。（編輯：唐聲揚）1141206