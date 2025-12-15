駐波蘭代表投書 談台灣國防預算籲請國際支持

（中央社記者彭維楀華沙15日專電）駐波蘭代表劉永健於當地最大網路媒體Onet.pl刊出投書，說明台灣2030年國防預算達GDP占比5%，和平仰賴實力而非妥協。投書內容明確闡述台灣在當前地緣政治不穩的背景下，大幅提升國防預算的決心與目標，並呼籲國際社會支持。

劉永健指出，在全球地緣情勢日益緊張、衝突可能隨時發生的情況下，保護國民及領土的能力受到各國高度重視，包括波蘭在內的許多國家皆不斷提升國防預算，台灣也是其中之一。

廣告 廣告

投書引述總統賴清德於11月底的宣示，中國解放軍侵擾台灣防空識別區及跨越第一島鏈演習的次數屢創新高，台灣仍將致力維護台海和平穩定，並展現抵抗威脅的決心。

台灣為因應北京方面日益升高的壓力，明年國防預算將達到GDP的3.3%，2030年將達到GDP的5%，以加強防衛及不對稱戰力，仰賴實力而非妥協以維護和平。

劉永健進一步說明，新增的預算將主要用於發展「台灣之盾」（T-Dome）。這是一個多層次綜合型防空系統， 旨在抵抗中國解放軍的無人機及戰機侵擾。

此計畫將特別運用人工智慧（AI）及無人飛行載具技術（UAV），以擴大台灣防禦優勢。劉永健也說，這些是因應台海情勢所採取的必要防衛措施，絕非挑釁之舉。

劉永健在投書強調，台灣將與國內相關各界及國際理念相近國家合作，以發展自身防衛力量，呼籲國際夥伴支持台灣的行動，共同維護區域和平與穩定。（編輯：張芷瑄）1141216