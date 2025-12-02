駐泰代表處建立平台 連結產官學助台商落地

（中央社台北2日電）駐泰代表處為協助泰國台商處理投資所衍生的人才短缺及培訓問題，今天由駐泰代表藍夏禮宣布成立「台泰科技人才服務平台」，盼凝聚泰方與台商等各界共識，解決台商培育人才問題。

駐泰代表處表示，2024年台灣是泰國第4大外國直接投資（FDI）國，以印刷電路板（PCB）產業為例，累計已投入泰國超過20億美元，人才培訓已成為台商赴泰國投資最關鍵的議題。期待「台泰科技人才服務平台」的成立，可加速推動泰國政府、產業、學界等的連結與合作，為台商落地泰國注入新動能。

駐泰代表處今天在說明會中，也邀請8月於曼谷成立的「台灣—泰國國際人才循環基地」（International Talent Circulation Base Taiwan-Thailand）總召學校屏東科技大學，分享台灣教育部規劃中的「國際產業人才教育專班」（INTENSE Program）；另邀請台灣電路板協會（TPCA）分享成立「泰國PCB學院」，進行與泰方人才合作的實務經驗。

駐泰代表處指出，該平台成立除符合外交部長林佳龍「總合外交」理念，也宣示台灣未來將逐步結合政府、學術單位及台商力量，與泰方進一步就人才培訓進行諮商，盼泰方基於雙方合作潛力，共同研商務實的解決之道。

近年台灣指標性科技大廠受地緣政治供應鏈重組影響，已陸續增加來泰投資，範圍包含半導體（設備）、AI（伺服器組裝）及PCB等相關產業，與泰國政府盼吸引投資之政策目標高度吻合，且投資規模龐大。

駐泰代表處表示，2024年台商赴泰獲准投資額約15.38億美元，與去年同期相比成長16.2%，為泰國第4大外資來源國，其中PCB產業上下游投資泰國廠商超過60家且持續增加中，僱用員工超過1萬人。

不過，台灣業者在泰國面臨科技人才短缺的問題，除需要更多主修科學與工程的大專畢業生外，亦需要外語及跨文化溝通能力的人才；駐泰代表處為反映台商上述需求，成立「台泰科技人才服務平台」，希望協助台商交換資訊，整合力量，做為未來與泰方協調解決人才問題的基礎。

駐泰代表處指出，此次說明會獲得各大相關公協會、教育機構、及在泰投資台商之熱烈響應，並派員到場表達支持，會場氣氛熱烈，會後並進行交流，討論未來共同合作方向。（編輯：陳慧萍/謝怡璇）1141202