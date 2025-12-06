駐港國安公署約談境外媒體：「以災亂港」，絕不姑息

（德國之聲中文網）中國中央政府駐香港國家安全公署周六（12月6日）召集多家境外駐港媒體機構負責人和記者談話，指責部分媒體在報道最近發生的宏福苑火災慘劇和即將舉行的香港立法會選舉時，散布虛假信息，抹黑政府工作。

駐港國家安全公署自2020年在北京實施港版國安法後開始運作。

通過該公署，來自北京的安全人員在香港公開運作。他們擁有調查和起訴國家安全罪行的權力。

該公署在約談會後在網上發布通報稱：“有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立。”

在約談會上，一名未透露姓名的官員向媒體代表宣讀了類似的聲明。

他沒有舉例說明國家安全公署不滿意哪些具體報道，也沒有回答現場記者的提問。

該公署網站上的通報要求外媒記者“自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線”。

通報威脅說，“正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子‘以災亂港’行徑絕不姑息，‘勿謂言之不預’。”

過去十多天，駐港媒體聚焦於宏福苑火災慘劇。該火災造成至少159人死亡。媒體報道和網絡輿論涉及問責政府及調查貪腐等問題。

災後第四天，駐港國家安全公署即發布聲明稱，“境外敵對勢力和反中亂港分子借災生事、趁火作亂”。數日內，香港國安處以涉嫌“煽動”為由拘捕3人，其中包括“大埔宏福苑火災關注組”創辦人、發起“四大訴求”連署並要求獨立調查的大學生關靖豐（Miles），以及前屯門區議員張錦雄與一名大埔女義工。

自北京鎮壓香港民主抗議運動並實施港版國安法以來，香港的異議空間幾乎遭到完全壓制。

香港立法會選舉將在本周日舉行。2021年香港實施了選舉新制，確保只有“愛國者”才能擔任公職。在火災陰影與民眾不滿的情緒之下，分析人士預計，此次投票將在嚴密警力戒備下進行，投票率可能偏低。

