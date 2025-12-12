駐瑞士代表王思為接受專訪 堅守一中一台互不隸屬

（中央社記者郭芳君蘇黎世12日專電）瑞士國家電視台義大利語台「燈塔」節目（Il Faro）近日專訪台灣駐瑞士代表王思為，議題環繞台海現況與台灣發展。王思為堅守一中一台原則表示，台灣人民對中共的文攻武嚇早已習慣，台灣將保持民主與自由，加強國防應對。

瑞士記者喬瓦拉（Laura Giovara）針對台灣主權與國際現實提問，只有12個邦交國的台灣現在如何在國際上互動。

王思為回答，雖然台灣的邦交國不多，但不影響與許多國家都有政府部門層級的人員交往。且與中國相比，台灣是一個年輕的民主國家，人們的生活方式與思考方式也大不相同。一中一台，台灣與中國互不隸屬。

針對軍事威脅，王思為說，大多數台灣民眾一直在承受中國經年累月的軍事挑釁，對軍機侵擾已不害怕，習以為常，正常生活。然而，「我們需要做好充分準備來應對」，台灣政府正投入更多的國防預算，加強國防戰力。

半導體產業的發展也是記者詢問的重點，王思為表示，美國跟台灣的關係就像硬幣的正反兩面，美國提供晶片設計，台灣負責生產並將設計構想化為實品。「我們各是硬幣的兩面，無法分割，否則不成硬幣」。

王思為也強調，台灣社會已長久享受自由民主的生活方式，台灣人也了解，在共產體制下許多中國人嚮往自由民主，台灣人面對中國人民和中國政府的態度是有區隔的。

瑞士義語區台灣僑民莊淑玲接受中央社採訪表示，台灣僑社看到這則新聞都相當開心振奮。近年台灣的曝光率越來越高，瑞士人也願意用台灣的立場來了解局勢，了解台灣長期不公平的國際處境。

莊淑玲說，更高興看到台灣代表這麼積極地在有能見度的大場合展現台灣意識，許多僑民都樂於轉發新聞連結給義語區的親友，藉由電視台的節目推廣台灣。（編輯：唐聲揚）1141212