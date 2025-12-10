駐瑞士代表王思為談「一中政策」拋金句 主持人笑到嘴角失守

駐瑞士代表王思為接受瑞士電視台專訪。（翻攝自王思為臉書）

今年8月甫接任台灣駐瑞士代表的王思為博士，近日首度接受瑞士國家級媒體RSI義語電視台晚間新聞節目《Il Faro》（燈塔）專訪。該專訪聚焦於台海議題及台灣在全球半導體產業的角色。其中，王思為在被主持人問及各國普遍的「一中政策」時，他巧妙而堅定的回答，不僅明確宣示台灣的立場，更意外地讓主持人「嘴角失守」。

王思為透過臉書分享專訪過程，坦言由於瑞士是多語言區，他在採訪前完全不知道主持人會問什麼、會使用哪種語言，自嘲「還好叔叔以前有練過」。當主持人Laura Giovara問到關於瑞士與其他國家所執行的一中政策時，王思為給出了一貫且非典型的答案。

廣告 廣告

王思為回答：「我們當然也有一中政策，就是有一個中國，也有一個台灣，中國是中國，台灣是台灣，台灣與中國互不隸屬。」王思為表示，此話一出，主持人Laura Giovara頓時「有點忍俊不住，嘴角微微失守地笑」。王思為笑稱，其實他對這個回答所引發的相同反應「已經見過好多次」，還俏皮附上表情符號「XD」，顯示其機智又具政治巧思的回應，總能給予國際媒體出乎意料的清晰定位。

王思為擁有法國巴黎第五大學政治學博士學位，在擔任駐瑞士代表前，曾擔任公務人員保障暨培訓委員會專任委員、國家安全會議研究員，並曾任總統府秘書長室主任等重要職務，外交與國安經歷豐富。他本次成功透過瑞士電視台的專訪，再次以幽默且堅定的方式，向國際社會傳達了台灣「主權獨立、互不隸屬」的明確訊息。





更多《鏡新聞》報導

吳志中全文翻譯！ 法媒讚蔡英文「政績近乎完美卻不為人知」

傳川普盼耶誕節前達成協議 澤倫斯基今向美遞新版和平方案

中國使館X置頂台灣衛星照 駐美代表處酸：我們福八不搞詭異間諜