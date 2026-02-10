駐立陶宛台灣代表處 外交部：台立政府未討論更名

台灣與立陶宛雙邊關係日前引發討論，關於我國「駐立陶宛台灣代表處」的名稱問題，外交部今天(10)回應媒體詢問時表示，我國與立陶宛政府目前沒有討論駐處名稱更改一事，且由於雙方都期待加強實質合作，外交部會持續與立國政府密切溝通，共同深化兩國關係。



立陶宛總理魯吉尼涅(Inga Ruginiene)日前接受媒體訪問時對我國設立「駐立陶宛台灣代表處」表達看法，認為立陶宛此舉是跳到火車前面，而且還輸了。

外交部5日對此回應，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，駐處名稱是雙方共識；10日再次回應媒體詢問時重申立場，並說明台、立並未討論名稱問題。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)目前的話，雙方政府沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。』

至於立陶宛政府是否期待台、立推動更多「實質合作」的問題，外交部表示，我國持續和立陶宛在雷射、半導體、金融等領域推動實質合作，也希望能創造互利互惠的經貿利益，並深化兩國的民主經濟韌性，雙方都期待加強實質合作，所以會繼續跟立國政府保持密切協調與溝通，有具體進展會適時對外說明。