駐聯代表團訪人權會 讚台灣致力實踐國際人權標準

（中央社記者高華謙台北6日電）國家人權委員會今天說，馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟的駐聯合國常任代表訪問團4日來訪，有訪團成員指出，儘管台灣無法赴聯合國報告，卻依然致力實踐國際人權標準，這份決心值得全世界讚賞。

馬紹爾群島與巴拉圭是台灣的邦交國。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟等國的駐聯合國常任代表訪問團4日拜會人權會，訪團成員包括馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克（John M. Silk）大使夫婦、巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）大使夫婦、以及斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使夫婦。

人權會副主任委員紀惠容指出，台灣自2009年起，已陸續將兩公約、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）等多項聯合國核心人權公約國內法化，但台灣因國際地位特殊，無法將國家報告提交至聯合國審查；為彰顯自主遵守國際人權體系的決心，台灣發展出獨特的「在地審查模式」，邀國際專家來台審查國家報告。

紀惠容說，人權會日前針對兩公約第4次國家報告發布獨立評估意見，特別關切家事移工被長期排除在勞基法保障外，呼籲政府應儘速推動「國際勞工組織第189號公約」國內法化；人權會也指出應保障外籍漁工的通訊權（Wi-Fi），並加速完成「漁撈工作公約」的國內法化進程。

人權會說，訪團成員指出，人權是所有國家公共政策基石，很肯定台灣在民主與人權方面的努力與成就；儘管台灣面臨國際參與挑戰，無法赴聯合國報告，卻依然致力於實踐國際人權標準，這份決心值得全世界讚賞。

人權會表示，訪團成員強調，台灣與多國共享自由、民主、人權等普世價值，他們未來將持續在聯合國等國際場域為台灣發聲，也期盼與台灣進行更深入的合作與經驗分享。（編輯：謝佳珍）1141106